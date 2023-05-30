Helden der Landwirtschaft
Folge vom 30.05.2023: Junge Hühner
44 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
Frische Eier aus der Region: Auf Christoph wartet eine große Herausforderung. 6000 neue Legehennen kommen in Münster auf seinen Bauernhof. Die Tiere benötigen nicht nur ausreichend Platz, sondern auch Futter und frisches Wasser. Christoph und sein Team krempeln die Ärmel hoch, um das Zuhause der Vögel so angenehm wie möglich zu gestalten. Und auf dem Billesberger Hof in der Nähe von München hat Amadé das Sagen. Der Landwirt hat sich auf den Anbau von Urkorn-Sorten spezialisiert. Aber während der Getreideernte ziehen am Himmel dunkle Regenwolken auf.
Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
