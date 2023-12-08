Helden des Abbruchs
Folge vom 08.12.2023: Wer gibt zuerst nach?
44 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 12
Hauke und sein Team fahren an der A7 bei Hildesheim schwere Geschütze auf. Sechs Bagger arbeiten dort beim Abriss einer Brücke parallel unter Hochdruck. In Köln muss es ebenfalls schnell gehen, um die Anwohner nicht länger als nötig mit Lärm und Staub zu belästigen. Dort sind die Tage eines Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg gezählt. Aber was früher Luftangriffen standhielt, macht es heute den „Helden des Abbruchs“ schwer. Und in Stuttgart setzt die sommerliche Hitze nicht nur den Arbeitern, sondern auch dem Stahl zu. Dort gerät die Statik ins Wanken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.