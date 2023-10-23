Helden - Wir liefern ab
Folge vom 23.10.2023: Mitten durchs Zentralmassiv
44 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 12
Werkstattleiter Reini bereitet eine Pistenraupe auf der Bergstation der Zugspitze für den Transport ins Tal vor. Das Fahrzeug passt mit einer Breite von 3,5 Metern nicht durch den Tunnel, deshalb wird es in Einzelteile zerlegt. Das Team von „MT Logistik“ führt derweil im Auftrag des Luftfahrtbundesamtes notwendige Sicherheitskontrollen durch. Die Vollprofis suchen mit einer besonderen Technik nach gefährlichen Substanzen. Und im Bayernhafen in Nürnberg werden zwei Trafos auf ein Schiff geladen. Der erste Stromwandler hat ein Gewicht von 333 Tonnen.
