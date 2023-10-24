Schlickproblem am Hamburger HafenJetzt kostenlos streamen
Helden - Wir liefern ab
Folge vom 24.10.2023: Schlickproblem am Hamburger Hafen
Folge vom 24.10.2023
Das Reichenhaller Haus in den Chiemgauer Alpen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. In dieser Folge werden auf 1775 Meter Höhe Waren per Helikopter angeliefert. Azubi Finn und die Besatzung des Schleppers „Johannes Dalmann“ sind unterdessen am Hamburger Hafen sehr früh auf den Beinen. Die Crew macht sich auf den Weg zu einem antriebslosen Transportschiff, in das Schlick aus der Elbe geladen wurde. Und in Frankfurt räumen Umzugsprofis unter Zeitdruck ein 390 Quadratmeter großes Haus aus. Verzögerungen sind bei dem Auftrag unerwünscht.
