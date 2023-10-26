Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Ebensee beladen Bergleute Waggons mit Kalkstein. Bruchleiter Helmut behält das Geschehen genau im Auge, denn die schweren Brocken können schnell zum tödlichen Geschoss werden. Im bayerischen Teisendorf wird unterdessen Bier gebraut, jedes Jahr rund 100 000 Hektoliter. Auch für die Fahrer gibt es dort jede Menge Arbeit. Und in Hamburg werden jährlich über 126 Millionen Tonnen Waren umgeschlagen. Im Hafen der Hansestadt legen die größten Schiffe der Welt an, wie zum Beispiel die „HMM Oslo“. Logistik-Manager Clemens nimmt dort Leercontainer in Empfang.

