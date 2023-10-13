Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helden - Wir liefern ab

Luxuskarossen für Dubai

DMAXFolge vom 13.10.2023
Luxuskarossen für Dubai

Luxuskarossen für DubaiJetzt kostenlos streamen

Helden - Wir liefern ab

Folge vom 13.10.2023: Luxuskarossen für Dubai

44 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 12

Zwei Ferraris und ein Maybach sollen pünktlich nach Dubai abheben. Denn die neuen Eigentümer warten schon auf ihre Autos. Steven und Patrick machen die noblen Schlitten am Flughafen Leipzig/Halle versandfertig. Auf der Nordseeinsel Juist geht es derweil noch zu wie im 19. Jahrhundert. Autos sind auf dem Eiland nicht erlaubt. Waren werden dort mit Pferdekutschen ausgeliefert. Und Roland und Steve sind 440 Kilometer östlich auf Schienen unterwegs. Der Rostocker Hafen ist eine Drehscheibe für Güter aller Art. Die beiden Männer steuern dort eine Rangierlok.

Alle verfügbaren Folgen