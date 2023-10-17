Mit der Werksbahn durchs StahlwerkJetzt kostenlos streamen
Mit der Werksbahn durchs Stahlwerk
Lokrangierführer bewegen in einem riesigen Stahlwerk im Norden von Bremen 1200 Grad heißes Roheisen von A nach B. Rund 100 Kilometer entfernt leisten die 600 Mitarbeiter:innen eines 200 000 Quadratmeter großen Vollsortimentlagers ganze Arbeit. Das Unternehmen im niedersächsischen Nortmoor beliefert mehr als 350 Supermärkte mit Lebensmitteln. Und Ansgar ist in der Hansestadt Hamburg bereits in den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Der Futtermeister stellt sicher, dass die Bewohner des Tierparks Hagenbeck mit artgerechter Nahrung versorgt werden.
