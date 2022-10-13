Staffel 1Folge 2vom 13.10.2022
Folge 2: Sharelle & Kurt
41 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12
Mia und Kayla sind verlobt, aber Mia hat ihre Familie noch nicht kennengelernt. Aus diesem Grund möchte Mia die Hochzeit nicht durchführen. Zudem sind Rahne und Travis entschlossen, Mia zu helfen, die Wahrheit herauszufinden.
