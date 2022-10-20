Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 1Folge 3vom 20.10.2022
Emma & Barry

Folge 3: Emma & Barry

43 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12

Emma und Barry sind bereits seit vier Jahren befreundet, doch sind sie nun seit sechs Monaten in einer romantischen Beziehung. Barry weigert sich jedoch, Emma seiner Mutter vorzustellen und diese will herausfinden, was der Grund dafür ist.

