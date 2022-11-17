Staffel 1Folge 7vom 17.11.2022
Folge 7: Julie & Carlos
40 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12
Als Julie und Carlos sich kennengelernt haben, waren die beiden im College. Nach vier Jahren glaubt Julie, dass Carlos der Richtige für sie ist. Doch sie weiß nicht weiter, denn Carlos weigert sich, sie seiner Familie und Freunden vorzustellen.
