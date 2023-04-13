Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 2Folge 1vom 13.04.2023
40 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12

Nachdem sie sich auf einer Dating-Seite kennengelernt hatten, dachte Macky, er hätte seine große Liebe getroffen. Doch nach drei Jahren Ehe hat er immer noch nicht die Familie seiner Frau gesehen. Macky will herausfinden, warum er verheimlicht wird.

MTV

