Staffel 2Folge 4vom 04.05.2023
Help! I'm in a Secret Relationship!
Folge 4: CJ & Charles
40 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12
Vor fast einem Jahrzehnt traf CJ die Liebe seines Lebens, Charles. Ihre Beziehung entwickelte sich unkompliziert, jedoch fühlt sich CJ von Charles versteckt. Wird die Beziehung überleben, wenn Charles offenbart, warum er sie geheim hält?
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV