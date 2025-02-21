Staffel 3Folge 11vom 21.02.2025
Folge 11: Kylee & Tonee
39 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Kylee ist verwirrt darüber, warum ihre Freundin Tonee sie möglicherweise versteckt. Tonee lebt nur etwa vierzig Minuten entfernt, aber es ist, als würden sie in zwei verschiedenen Welten leben. Nach zwei Jahren Beziehung benötigt Kylee Antworten.
