MTVStaffel 3Folge 6vom 22.08.2024
Folge 6: Kaylin & Chandler

39 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Nach zwei Jahren Beziehung versteht Kaylin nicht, warum Chandler sie vor seinen Freunden und seiner Familie versteckt. Kaylin wird erneut versteckt und hat sich geschworen, es niemals wieder zuzulassen. Wenn Chandler nicht auspackt, wird sie gehen.

