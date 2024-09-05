Staffel 3Folge 8vom 05.09.2024
Folge 8: Sydney & Domohnic
39 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Sydney und Domonhic sind seit 3 Jahren zusammen. Vor einem Jahr hat sich ihre Beziehung komplett gewandelt, und Sydney darf nicht mehr in die Nähe von Domonhics Familie oder Freunden und ist in den sozialen Medien gesperrt. Sie will wissen, warum.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV