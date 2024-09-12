Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 3Folge 9vom 12.09.2024
39 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Michaela und Ben sind seit einem Jahr zusammen, aber Michaela hat Bens Familie noch immer nicht kennengelernt, und sie will wissen, warum. Michaela will in ihrer Beziehung einen Schritt weiter gehen, aber erst wenn sie weiß, warum sie versteckt wird.

