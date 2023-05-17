Henry Danger
Folge 17: Eine Lektion für Brad
22 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 6
Ray kommt es komisch vor, dass ihm so viele Missgeschicke passieren. Charlotte vermutet, dass der Unsichtbare Brad dahintersteckt und gar nicht tot ist. Ray und Henry besuchen sein Grab - doch das ist leer. Sie sind in einen Hinterhalt getappt.
Henry Danger
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon