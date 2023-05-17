Zum Inhalt springenBarrierefrei
Henry Danger

Eine Lektion für Brad

NickelodeonStaffel 2Folge 17vom 17.05.2023
Eine Lektion für Brad

Henry Danger

Folge 17: Eine Lektion für Brad

22 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 6

Ray kommt es komisch vor, dass ihm so viele Missgeschicke passieren. Charlotte vermutet, dass der Unsichtbare Brad dahintersteckt und gar nicht tot ist. Ray und Henry besuchen sein Grab - doch das ist leer. Sie sind in einen Hinterhalt getappt.

