Henry Danger
Folge 29: Das Fest der Hiebe
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 6
Weihnachten scheint fast zerstört, da eine neue Spezies von Mücken die Weihnachtsbäume auffressen. Doch Kid Danger und Captain Man lassen dies natürlich nicht zu. Sie fahren neue Bäume kaufen, doch auf dem Rückweg werden sie angegriffen.
Genre:Kinder, Feiertag, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon