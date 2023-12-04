Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Fest der Hiebe

NickelodeonStaffel 5Folge 29vom 04.12.2023
Folge 29: Das Fest der Hiebe

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 6

Weihnachten scheint fast zerstört, da eine neue Spezies von Mücken die Weihnachtsbäume auffressen. Doch Kid Danger und Captain Man lassen dies natürlich nicht zu. Sie fahren neue Bäume kaufen, doch auf dem Rückweg werden sie angegriffen.

Nickelodeon
