Henry Danger
Folge 36: Escape Room
21 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 6
Kid Danger und Captain Man werden ausgetrickst und zusammen mit zwei neuen Kids namens Mika und Miles in einen Escape Room gesperrt. Mika und Miles sind merkwürdig gut darin, die Rätsel zu lösen, die nötig sind, um sich zu befreien.
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Henry Danger
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon