Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Henry Danger

Escape Room

NickelodeonStaffel 5Folge 36vom 17.08.2023
Escape Room

Escape RoomJetzt kostenlos streamen

Henry Danger

Folge 36: Escape Room

21 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 6

Kid Danger und Captain Man werden ausgetrickst und zusammen mit zwei neuen Kids namens Mika und Miles in einen Escape Room gesperrt. Mika und Miles sind merkwürdig gut darin, die Rätsel zu lösen, die nötig sind, um sich zu befreien.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Henry Danger
Nickelodeon
Henry Danger

Henry Danger

Alle 1 Staffeln und Folgen