Herzflimmern – Die Klinik am See
13 StaffelnAb 12
Im idyllischen Städtchen Sonnenberg befindet sich direkt am See ein Krankenhaus, in dem sich Tag für Tag mehr oder weniger große Dramen abspielen. Während die Ärzte um das Leben ihrer Patienten kämpfen, ist Klinikchefin Johanna Lindner darum bemüht, dass das Krankenhaus auch wirtschaftlich erfolgreich ist.
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises