Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 13
44 Min.Folge vom 20.04.2011Ab 12
Markus zweifelt Stefans Vorgehensweise bei der Behandlung von Daniela Schneider an. Marie beschwört seinen Ehrgeiz, indem sie ihm vorwirft, dass er Stefan nur kritisiere aber selbst keine bessere Lösung anzubieten hat. Die Zeit wird immer knapper und Alois sucht immer noch vergeblich nach einem passenden Geschenk für Oberschwester Ursula. Keiner der Kollegen scheint sie wirklich zu kennen! Ursula scheint nur für das Krankenhaus zu leben. Daniela erwacht zwar aus der Narkose, doch die Fortführung der Behandlung steht nun mehr denn je auf der Kippe. Daniela bittet Mesut, ihr einen letzten Wunsch zu erfüllen: er soll sie küssen.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises