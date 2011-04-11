Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 6

Staffel 1Folge 6vom 11.04.2011
Ab 12

Nachdem Lucas über den Berg ist möchte Markus die Hochzeitsvorbereitungen wieder forcieren: Gemeinsam mit Alois arrangiert Markus eine Kutsche für seine Hochzeit mit Marie. Lucas hat die Schuld für den Medikamentendiebstahl auf sich genommen. Er vertraut sich seinem großen Bruder Markus an und bittet ihn, Vicky bei einem Treffen mit Ulli Renz dem Drogendealer zu unterstützen. Markus willigt ein und schlägt Renz in die Flucht. Miriam Gerber, wird nach einem Autounfall, schwer verletzt eingeliefert. Ihr Mann Peter, der in die Seeklinik geeilt kommt, sorgt für Aufsehen: er ist Berufsclown.

Herzfrequenz
