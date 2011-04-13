Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 8

Staffel 1Folge 8vom 13.04.2011
44 Min.Folge vom 13.04.2011Ab 12

Thomas verabschiedet sich bei seiner Familie, um am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig seine neue Stelle als Richter anzutreten. Vicky wird von ihren Eltern zur Rede gestellt: sie hat sich ein teures Paar Schuhe kauft, welches ihre finanziellen Mittel deutlich überschreitet. Der Versuch, Bernheimer und Shirley gegeneinander auszuspielen ist gescheitert. Vicky fühlt sich ertappt und gesteht endlich den Medikamentendiebstahl. Schillers Frau und seine Geliebte streiten sich um die Patientenverfügung und die damit verbundene notwendige OP.

