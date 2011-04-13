Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 8
44 Min.Folge vom 13.04.2011Ab 12
Thomas verabschiedet sich bei seiner Familie, um am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig seine neue Stelle als Richter anzutreten. Vicky wird von ihren Eltern zur Rede gestellt: sie hat sich ein teures Paar Schuhe kauft, welches ihre finanziellen Mittel deutlich überschreitet. Der Versuch, Bernheimer und Shirley gegeneinander auszuspielen ist gescheitert. Vicky fühlt sich ertappt und gesteht endlich den Medikamentendiebstahl. Schillers Frau und seine Geliebte streiten sich um die Patientenverfügung und die damit verbundene notwendige OP.
