Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 185
42 Min.Folge vom 09.01.2012Ab 12
Daniel ist fassungslos als er von Stefan erfährt, dass er der Mann ist, in den Laura verliebt war. Er fühlt sich von Stefan hintergangen. Auch Laura entgeht das plötzlich so angespannte Verhältnis der beiden nicht, doch hüllen sich die beiden Männer in Schweigen. Daniel hingegen kündigt Stefan die Freundschaft. Zu Georgs und Isabelles Verwunderung verlangt Saskia, dass die manipulierten Fusiocept-Ampullen sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Beide mutmaßen, dass es etwas mit Saskias neu erweckten Gefühlen für Conrad zu tun haben könnte. Da entdeckt Isabelle, dass eine der manipulierten Ampullen fehlt.
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises