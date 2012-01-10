Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 186
43 Min.Folge vom 10.01.2012Ab 12
Daniel zweifelt immer mehr an Lauras Liebe. Warum sonst hat sie ihm nie von ihren Gefühlen für Stefan erzählt? Mehr und mehr zieht er sich von ihr zurück und ein romantischer Abend endet im Desaster. Saskia startet ihre Gefühlsoffensive, um Conrads Herz für sich zu gewinnen. Sie schlägt ihm und Laura ein gemeinsames Familienessen vor. Doch sind Ihre Gefühle wirklich ehrlich oder führt sie etwas ganz anderes im Schilde? Bernheimer fühlt sich in der Klinik gemobbt und ausgebootet und überlegt sich entsprechende Konsequenzen zu ziehen – soll er Sonnenberg verlassen?
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises