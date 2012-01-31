Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 201

HerzfrequenzStaffel 11Folge 2vom 31.01.2012
Folge 201

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 2: Folge 201

42 Min.Folge vom 31.01.2012Ab 12

Laura entdeckt ihren Vater mit einem Brustschuss in der Villa ihrer Mutter. Ihr gelingt es, Martin am Leben zu halten, bis die Rettungskräfte eintreffen. In der Klinik übernimmt Bernheimer trotz seines Burnouts die Führung und beginnt zusammen mit Stefan Conrads komplizierte Not-OP. Doch Martins seltene Blutgruppe stellt ein großes Problem dar. Hier kann Laura einspringen. Da sie die gleiche, seltene Blutgruppe wie ihr Vater hat, kann sie eine Direktspende abgeben. Inzwischen hat Georg die verstörte Saskia ins Auto verfrachtet. Es gelingt ihm, mit seiner Chefin noch kurz vor dem Eintreffen der Polizei aus Sonnenberg zu fliehen.

