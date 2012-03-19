Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 235
Laura möchte Martin ihre Klinikanteile überschreiben, damit sie wieder ausschließlich als Assistenzärztin arbeiten kann. Saskia hingegen ist wenig begeistert von dieser Vorstellung und versucht Martin dazu zu bringen, wiederum ihr seine Anteile zu geben. Wie wird Martin sich entscheiden? Saskias Wut wird noch dadurch angefacht, dass auch Georg sie in Sachen Isabelle anscheinend zum Narren halten will. Doch er rechtfertigt sein Vorgehen damit, dass ein Verschwinden Isabelles zum jetzigen Zeitpunkt zu riskant wäre. Unterdessen bereitet Isabelle den Gegenschlag vor. Shirley ist erleichtert, dass Vicky auf ihr Schwangerschaftsgeständnis positiv so reagiert, ihr sogar Halt und Geborgenheit vermittelt. Ob Bernheimer, der weiter fürchtet, Vicky könnte schwanger sein, diese Nachricht so gelassen aufnehmen wird, bezweifelt Shirley jedoch.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick