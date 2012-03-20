Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 15: Folge 236
Henriette ist überrascht, als Florian plötzlich vor der Tür steht. Denn sie hat ihn erst am nächsten Tag aus Helsinki zurückerwartet. Henriette befürchtet, dass Florian wegen seines beruflichen Erfolgs in Finnland bald dauerhaft nach Helsinki gehen wird, redet mit Florian aber nicht über die ungewisse Zukunft ihrer Beziehung, weil sie jeden Moment mit ihm genießen will. Saskia gibt vor Conrad vor, mit den manipulierten Prognosen, auf die er bei der Durchsicht der Bücher aufmerksam geworden ist, nur im Sinne der Klinik gehandelt zu haben. Dabei stellt sie sich als die große Retterin der Klinik dar. Conrad aber warnt sie: Von nun an wird er ein Auge auf sie haben, und frisierte Zahlen oder andere unlautere Dinge gehören ab sofort der Vergangenheit an. Georg und Isabelle schmieden inzwischen weiter an dem Plan, Saskia mit der Verabreichung eines Malariamittels sukzessive in den Wahnsinn zu treiben. Doch dann schöpft Saskia Verdacht.
