Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 52
43 Min.Folge vom 20.06.2011Ab 12
Marie bittet Markus um mehr Zeit, denn sie muss sich über ihre Gefühle klar werden. Doch er vermutet dahinter nur eine Ausrede. Markus wirft ihr vor, sich eher Stefan, als ihm anzuvertrauen. Als Marie durch Stefan begreift, dass sie sich zunächst bewusst mit ihrer eigenen Trauer auseinandersetzen muss, bittet sie Markus, ihr dabei zur Seite zu stehen. Doch der Vorschlag ist für ihn befremdend. Oberschwester Ursula will herausfinden, wer ihre Kräuterwiese zerstört hat und bittet Lucas um Hilfe. Vicky realisiert, dass es zwischen ihren Eltern endgültig aus ist und dass sie keine Familie mehr sind.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises