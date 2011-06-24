Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 16: Folge 56
43 Min.Folge vom 24.06.2011Ab 12
Henriette ist entrüstet, dass Karen im Stella’s mit einem wildfremden Mann flirtet, während Mesut sich Gedanken über die gemeinsame Zukunft macht. Karen findet Henriettes Einstellung absolut prüde und macht sich über die Freundin lustig. Antonio und Stella überlegen immer noch fieberhaft, wie sie die Forderungen des Finanzamtes erfüllen können. Da zieht Stella ein lukratives Angebot an Land. Überraschend wird Gustl Hubmaier, der am Vortag noch seine herzkranke Frau zu einem Routine-Check begleitet hat, in die Seeklinik gebracht. Zunächst sieht es noch so aus, als könne er bald schon wieder nach Hause.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises