Folge 4: Folge 44
42 Min.Folge vom 07.06.2011Ab 12
Die Auseinandersetzung zwischen Marie, Markus und Stefan spricht sich schnell im Krankenhaus herum. Während Johanna versucht, die Gemüter zu beruhigen, verbreitet sich das Gerücht, dass Marie und Stefan eine Affäre haben. Besonders Isabelle trifft dieses Gerücht unvorbereitet. Voller Verärgerung lässt sie ihre Eifersucht an Marie aus. Ein erneutes Liebespiel zwischen Shirley und Bernheimer endet damit, dass Bernheimer sich einen Wirbel im Rücken ausrenkt. Gegen seinen Willen bringt Shirley Bernheimer in die Klinik, wo er dem Spott seiner Kollegen und des Pflegepersonals ausgesetzt ist.
Herzflimmern – Die Klinik am See
