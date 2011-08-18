Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 85

HerzfrequenzStaffel 5Folge 14vom 18.08.2011
42 Min.Folge vom 18.08.2011Ab 12

Karen ist schwer beeindruckt davon, wie gut Henriettes "Bärchen" aussieht. Doch Henriette zweifelt daran, dass sie ihn mit ihrem Aussehen ebenso beeindrucken kann. Karen ermutigt sie zu einer gemeinsamen Fotosession, doch Henriettes Zweifel bleiben. Dr. Schuster wird sich bewusst, dass er sich für eine Frau entscheiden muss: Irina oder seine verstorbene Frau Katharina. Vickys Schwarm, der Artitst Sascha Taube, will trotz seiner Verletzungen die nächste Vorstellung bestreiten. Er missachtet Mesuts guten Rat und verlässt heimlich die Seeklinik. Bei seinem Auftritt verletzt er sich jedoch schwer an der Wirbelsäule. Ihm droht eine Lähmung.

