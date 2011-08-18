Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 85
42 Min.Folge vom 18.08.2011Ab 12
Karen ist schwer beeindruckt davon, wie gut Henriettes "Bärchen" aussieht. Doch Henriette zweifelt daran, dass sie ihn mit ihrem Aussehen ebenso beeindrucken kann. Karen ermutigt sie zu einer gemeinsamen Fotosession, doch Henriettes Zweifel bleiben. Dr. Schuster wird sich bewusst, dass er sich für eine Frau entscheiden muss: Irina oder seine verstorbene Frau Katharina. Vickys Schwarm, der Artitst Sascha Taube, will trotz seiner Verletzungen die nächste Vorstellung bestreiten. Er missachtet Mesuts guten Rat und verlässt heimlich die Seeklinik. Bei seinem Auftritt verletzt er sich jedoch schwer an der Wirbelsäule. Ihm droht eine Lähmung.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises