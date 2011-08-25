Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 90

HerzfrequenzStaffel 5Folge 19vom 25.08.2011
Folge 90

Folge 90Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 19: Folge 90

43 Min.Folge vom 25.08.2011Ab 12

Antonio ist froh, dass es Stella wieder besser geht. Doch es beschäftigt ihn, dass Stella hinter seinem Rücken die Hormone genommen hat. Derweil wird Stella klar, dass sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, um Antonio seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Sie kommen überein, dass ein Kind schön wäre, aber nicht um jeden Preis. Unterdessen muss Julius seiner Frau Pia und den Ärzten, die Erbkrankheit seiner Familie, die ihn übersprungen hat, gestehen. Am Boden zerstört, wirft Pia ihrem Mann vor, ihr und das Leben ihres Sohnes kaputt gemacht zu haben. Daniel bekommt den Streit mit und erfährt von seiner vermuteten ALS Diagnose.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen