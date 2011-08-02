Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 73
43 Min.Folge vom 02.08.2011Ab 12
Cem Acar überschüttet seinen Sohn Mesut mit Anerkennung und Dankbarkeit. Mesut schafft es nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Bei einem Essen im Stella’s bricht Cem plötzlich zusammen und muss in die Seeklinik gebracht werden. Bernheimer findet immer noch keine Ursache für Carola Brunnecks Symptome. Auch Johanna, die er zu dem Fall dazu zieht, steht vor einem Rätsel. Als Carolas Werte sich weiter verschlechtern, verlegt Bernheimer sie auf die Intensivstation. Melanie, die große Angst um ihre Mutter hat, lässt sich von Vicky beruhigen, denn schließlich vertraut sie Bernheimer.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises