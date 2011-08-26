Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 20: Folge 91
Isabelle lenkt sich nach dem Streit mit Stefan durch ihre Arbeit ab. Er wiederum redet ihr zu, sich einer neuen Beziehung zu öffnen. Isabelle wird durch Stefans gut gemeinte Ratschläge nur noch aufgebrachter. In ihrer Rage reißt sie sich von ihm los und stürzt kopfüber die Treppe hinunter. Die Familie Brettschneider versucht zu verarbeiten, dass Daniel die fatale Diagnose ALS erhalten hat, als die nächste Hiobsbotschaft kommt: Daniel droht zu ersticken. Während die Ärzte um Daniels Leben kämpfen, schwelt der Streit zwischen den Eltern. Schließlich überzeugt Julius in einem emotionalen Appell seine Frau Pia, gemeinsam mit Daniel die Zukunft anzugehen - so schmerzvoll sie auch sein mag. Henriette fühlt sich durch Svens heftige Reaktion zunächst bestätigt: So empfindlich, wie er reagiert, wäre Sven sicher nicht der Richtige für sie gewesen.
