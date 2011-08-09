Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 78
43 Min.Folge vom 09.08.2011Ab 12
Marie und Stefan müssen Vincent notoperieren, und können gerade noch dessen Leben retten. Vincents Eltern, Renate und Karl-Heinz Briener, tauchen in der Klinik auf. Anstatt sich nach dem Befinden ihres Sohnes zu erkundigen, wettert der Vater, warum sein Sohn keine Chefarztbehandlung bekommen hat. Da erwischt Ursula den frischoperierten Vincent mit einem Flachmann an den Lippen. In Markus, der bei Vincents OP nur Zuschauen kann, wächst die Angst, nie wieder operieren zu können. Johanna bittet ihn, auf die Gesprächstherapie zu vertrauen und geduldig sein. Maries tröstende Worte empfindet Markus als Mitleid.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises