Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 95
43 Min.Folge vom 31.08.2011Ab 12
Markus ist verbittert über das unvermittelte Auftauchen seines Vaters. Auch Johanna fragt sich, was Jan Severin nach all den Jahren in Sonnenberg will. Shirley und Bernheimer sind froh, dass Vicky das Schlimmste überstanden hat. Der Zustand von Max hingegen verschlechtert sich wieder, so dass Stefan ihn ins Koma versetzen muss. Henriette wird das Verhalten von Sven langsam unheimlich. Er spioniert ihr hinterher und belästigt sie immer vehementer mit SMS und Anrufen. Karen rät ihr, sich eine neue Nummer zuzulegen. Alois und Ursula freuen sich über das gewonnene Cabrio und unternehmen zusammen eine Spritztour.
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises