Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 21: Folge 115
Isabelle und Bernheimer können in einer OP den Hirndruck der kleinen Mia wieder normalisieren. Lucas steht der besorgten, alleinerziehenden Mutter Philine bei, für die er offensichtlich große Sympathien hegt. Marie hat sich in die WG ihrer Freundinnen geflüchtet. Karen hat das Gefühl, dass zwischen Marie und Stefan etwas in der Luft liegt, doch Marie bestreitet das. Währenddessen ist Markus fest davon überzeugt, dass Marie die Nacht bei Stefan verbracht hat, und erzählt seiner Mutter davon. Johanna, die mitten in den Vorbereitungen der Verwaltungsratsitzung steckt, wird durch die heftigen familiären Auseinandersetzungen beinahe aus der Bahn geworfen. Zum Glück stärken Thomas, Shirley und Ursula ihr den Rücken. In der Sitzung erlangt sie einen Teilerfolg: Der neue Schockraum wird bewilligt. Doch dann wendet sich das Blatt.
