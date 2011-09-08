Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 101
43 Min.Folge vom 08.09.2011Ab 12
Ralf will mit allen Mitteln verhindern, dass Stefan über Seifried seine Tochter wieder findet. Gemeinsam mit Isabelle, sorgt er für dessen Verlegung in eine Tropenklinik. Zwischen Markus und Jan sind die Fronten verhärtet. Beide werfen sich Egoismus vor. Ausgerechnet Thomas gelingt es, Markus zum Einlenken zu bewegen. Shirley und Bernheimer haben eine moralische Diskussion darüber, wie weit sie als Ärzte über das Medizinische hinaus in das Leben ihrer Patienten eingreifen dürfen. Henriette, die glaubt der Spuk mit Sven sei vorbei, wird von Ralf mit einer schlüpfrigen Email konfrontiert, die sie ihm gesendet haben soll.
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises