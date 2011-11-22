Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 153

HerzfrequenzStaffel 8Folge 17vom 22.11.2011
Folge 153

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 17: Folge 153

42 Min.Folge vom 22.11.2011Ab 12

Laura ist von Stefans Absage beschämt und verletzt. Sie beschließt, sich ihn endgültig aus dem Kopf zu schlagen. Unterdessen ermutigt Stefan Daniel, weiter um Laura zu werben. Daniel entgeht Lauras Niedergeschlagenheit nicht und er versichert ihr, sie könne ihm alles anvertrauen. Dabei ahnt er nicht, dass Laura ihre Gefühle für Stefan zu schaffen machen. Christophers CT ist unauffällig. Als er bei der Arbeit jedoch erneut mit einem Schwindelanfall zusammenbricht, werden neue, umfangreiche Untersuchungen angeordnet. Henriette hat Nora zwar eine Kampfansage gemacht, ist darüber im Nachhinein jedoch nicht so glücklich.

Herzfrequenz
