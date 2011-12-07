Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 4: Folge 162
43 Min.Folge vom 07.12.2011Ab 12
Stefan glaubt, Laura will die Seeklinik wegen ihm verlassen. Saskia kann ihre Tochter gerade noch von ihrem Vorhaben abhalten und davon überzeugen, dass sie gemeinsam Conrad das Handwerk legen können. Conrad erklärt sich Lauras seltsames Verhalten indes damit, dass sie unglücklich in ihren Mentor Stefan verliebt ist. Kurzerhand entbindet Conrad Stefan von seiner Mentorentätigkeit und übernimmt sie stattdessen selbst. Als er Laura zudem noch dazu einlädt, mit ihm zusammen auf einen Kongress nach Toronto zu fliegen, ist für Laura das Maß voll.
