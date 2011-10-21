Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 130

HerzfrequenzStaffel 7Folge 14vom 21.10.2011
43 Min.Folge vom 21.10.2011Ab 12

Laura ist von Conrads Anordnung, dass Stefan fortan ihr Mentor sein soll, überrumpelt, akzeptiert dann aber diese Entscheidung. Da erhält sie einen Anruf ihrer Mutter Saskia, die bereits auf dem Weg nach Sonnenberg ist. Laura ist ganz und gar nicht begeistert. Ihre Anspannung kann sie vor den Kollegen nicht lange verbergen. Stella befürchtet, dass die gute Nachricht über ihre Schwangerschaft wie eine Seifenblase platzen könnte und zögert zunächst, Antonio zu informieren. Doch Professor Conrad kann ihre Zweifel zerstreuen. Christiane Weinberger macht sich große Sorgen um die finanzielle Schieflage der Klinik und möchte gern Professor Conrads Namen vermarkten, was dieser jedoch ablehnt. Als die Landrätin vom "Wunder" um Stellas plötzliche Schwangerschaft erfährt, nutzt sie das mit politischer Raffinesse geschickt aus.

