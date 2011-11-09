Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 144

HerzfrequenzStaffel 8Folge 8vom 09.11.2011
Laura lädt im Überschwang der Gefühle nach "ihrer" ersten Geburt Stefan dazu ein, mit ihr gemeinsam zur Eröffnung des "Wolpertinger" zu gehen. Doch Stefan sucht fieberhaft nach einer Ausrede, dieser Verabredung zu entgehen. Die frischgebackenen Eltern Julia und Bernd sind überglücklich, dass die Geburt im Park dank Laura ohne Probleme verlaufen ist. Als Bernd Julia einen Heiratsantrag macht, lehnt sie ab, weil sie glaubt, er tue dies nur wegen dem Kind und nicht aus Liebe. Stefanie Weidinger, eine schüchterne, junge Frau, die unter einer starken Neurodermitis leidet, kommt in die Seeklinik.

