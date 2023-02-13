Im Untergrund / Die Legende vom keuchenden EdJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 13.02.2023: Im Untergrund / Die Legende vom keuchenden Ed
22 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 6
Arnold trifft in der U-Bahn auf merkwürdige Gestalten. Arnold und seine Freunde sind auf der Suche nach dem Schatz des keuchenden Ed. Dieser soll auf der Elchinsel vergraben sein. Doch als sie die Insel erreichen, wartet eine Überraschung auf sie.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Copyrights:© Nickelodeon