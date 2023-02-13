Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hey Arnold!

Der Buchstabenwettbewerb / Der Taubenmann

NickelodeonFolge vom 13.02.2023
Der Buchstabenwettbewerb / Der Taubenmann

Der Buchstabenwettbewerb / Der TaubenmannJetzt kostenlos streamen

Hey Arnold!

Folge vom 13.02.2023: Der Buchstabenwettbewerb / Der Taubenmann

22 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 6

Helga und Arnold nehmen in der Schule an einem Buchstabierwettbewerb teil. Arnold will unbedingt die Siegesprämie in Höhe von 500 Dollar abstauben, da er Geld benötigt. Arnold macht sich Sorgen, weil seine Lieblingstaube Chester krank ist.

Alle verfügbaren Folgen