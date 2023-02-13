Der Buchstabenwettbewerb / Der TaubenmannJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 13.02.2023: Der Buchstabenwettbewerb / Der Taubenmann
22 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 6
Helga und Arnold nehmen in der Schule an einem Buchstabierwettbewerb teil. Arnold will unbedingt die Siegesprämie in Höhe von 500 Dollar abstauben, da er Geld benötigt. Arnold macht sich Sorgen, weil seine Lieblingstaube Chester krank ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
Copyrights:© Nickelodeon