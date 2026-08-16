Arnold und die Detektive / Die NeueJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 16.08.2026: Arnold und die Detektive / Die Neue
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Arnold und seine Freunde spielen Detektive. Leider macht ihnen Timerly, Arnolds kleine Schwester, dabei einen Strich durch die Rechnung. // Lila ist neu in Arnolds Klasse. Als sich herausstellt, dass sie aus der Provinz kommt, verlieren alle Mitschüler das Interesse an ihr.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 1: Nickelodeon Germany