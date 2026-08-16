Held in Nöten / Der BlaumacherJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 16.08.2026: Held in Nöten / Der Blaumacher
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Sid beschließt, Arnold den Rest seines Lebens zu widmen, nachdem dieser ihm das Leben rettet. Arnold ist überfordert. Arnold und Gerald wollen die Schule schwänzen, fühlen sich aber nicht wohl dabei, sie glauben, verfolgt zu werden.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany