Helgas Verehrer / Verliebt, verlobt, ...Jetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 16.08.2026: Helgas Verehrer / Verliebt, verlobt, ...
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Helga kommt auf die Idee, einen glühenden Verehrer zu erfinden, um Arnold eifersüchtig zu machen. // Arnold verliebt sich unsterblich in Miss Felter, die Aushilfslehrerin, und hat das Gefühl, dass auch sie ihn sehr gern mag.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3: Nickelodeon Germany