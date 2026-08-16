Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hey Arnold!

Arnolds Valentinstag

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Arnolds Valentinstag

Arnolds ValentinstagJetzt kostenlos streamen

Hey Arnold!

Folge vom 16.08.2026: Arnolds Valentinstag

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Der Valentinstag naht und alle Mädchen an Arnolds Schule sind in heller Aufregung. Auch Arnold ist aufgeregt, denn es gibt ein Mädchen, das er schon länger aus der Ferne bewundert und verehrt: Ruth. Er beschließt, ihr ein Herz zu basteln.

Alle verfügbaren Folgen