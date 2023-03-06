Phoebe steckt zurück / Das trojanische SchweinJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 06.03.2023: Phoebe steckt zurück / Das trojanische Schwein
22 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 6
Helga bittet Phoebe, beim Akademiker-Cup absichtlich zu verlieren, damit sie ihrer Schwester Olga beweisen kann, dass sie in einer Sache die Beste ist. Opa und die Kinder wollen den Schweinekrieg auf den Elchinseln nachspielen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon