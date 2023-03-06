Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 06.03.2023
Folge vom 06.03.2023: Phoebe steckt zurück / Das trojanische Schwein

22 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 6

Helga bittet Phoebe, beim Akademiker-Cup absichtlich zu verlieren, damit sie ihrer Schwester Olga beweisen kann, dass sie in einer Sache die Beste ist. Opa und die Kinder wollen den Schweinekrieg auf den Elchinseln nachspielen.

